مزارع ونجله يضربان ابن عمهما بشومة بسبب خلافات على الميراث بسوهاج

ضبطت مباحث مركز العسيرات في جنوب محافظة سوهاج، مزارع ونجله لتعديهما بالضرب بشومة على عامل من أبناء عمومتهما وإصابته بجروح في رأسه ونزيف في المخ، وذلك بسبب خلافات على الميراث.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى، بوصول «أحمد. م 35 سنة»، عامل، إلى المستشفى مصابًا بجرح بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ.

وانتقلت قوات الأمن وتبين من المعاينة والفحص وأقوال والده «مشوداي. م»، 70 سنة، مزارع، قيام أبناء عمومته «السيد. م»، 64 سنة، مزارع، ونجله جمال، 27 سنة، عامل بأجر، ويقيم بدائرة المركز، بالتعدي على نجله المذكور بالضرب وإحداث إصابته، بسبب خلافات حول الميراث.

وجرى ضبط المتهمين وبحوزة الثاني الأداة المستخدمة «عصا شوم»، واعترفا بأرتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

