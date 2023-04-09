الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

«حكاوى القهاوى».. صاحب مزرعة ورد: إنتاجى يُصدر للدول العربية وخاصة السعودية

الإعلامية رشا الجمال
الإعلامية رشا الجمال

التقت الإعلامية رشا الجمال، بمصطفى جمال صاحب مزرعة ورد،  حيث كشف أن هذه المهنة ورثها عن والده وهو الذى أسس هذه المزرعة.

 

وقال مصطفى جمال، خلال لقاءه ببرنامج "حكاوى القهاوى" على قناة الحياة، إن عزبة ليالي متخصصة في زهور القطف بجميع أنواعها، ونباتات الزينة.

 

وأعرب مصطفى جمال  عن عشقه لهذا المجال، قائلاً: "أعشق هذا المجال  حتى لو لم أنتج أو إنتاجي ضعيف فلن أحزن، يكفى أن أرى ما انتجه بيدى، وأعشق الحديث عن الورد".

 

 وأوضح مصطفى جمال، أن جميع الشتلات التي يعمل فيها تأتى من هولندا، حيث يتم أخذ الشتلة ويقوم بزراعتها وعملها أمهات، وينتج منها ويتم زراعتها مرة أخرى، معقبًا:" الأمهات تأتى من 20 إلى 25 شتلة، وأبيع للتجار بالجملة، وأقوم بالتصدير للدول العربية خاصة السعودية".

 

كما لفت إلى  أنه توقف عن التعليم منذ 15 سنة وعاد مجبورا بسبب أبناءه الذين دخلوا كليات مختلفة.

 

وأشار إلى أنه يبيع الورود من خلال توزيعها على التجار والمحلات وينفذ أوردرات المحلات عند الطلب وهناك تجار يأتون للشراء بالجملة، ويتم توزيع الورد عن طريق عربية بصندوق تحتوي على ثلاجة للحفاظ على "الورد".

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

كشف خدع الدجالين.. أبرز ما يقدمه "عملة نادرة" بحلقاته

الجيش السوري : مقتل وإصابة 15 مسلحا من "النصرة" في محاولة تسلل فاشلة

الإسماعيلى يواصل استعدادته لمواجهة إنبى.. الخميس

التجمع: انطلاق الحوار الوطنى فرصة للأحزاب لاستعادة دورها المجتمعى والسياسى

والد الطفل الذى لقى مصرعه فى حريق منزله بالقليوبية: ابنى لبس الكفن بدل لبس العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

6 إصابات فى حادث إطلاق نار جنوب القدس المحتلة

الخارجية الأردنية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد فى القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة

إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى وسط الخليل