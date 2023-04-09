«حكاوى القهاوى».. صاحب مزرعة ورد: إنتاجى يُصدر للدول العربية وخاصة السعودية

التقت الإعلامية رشا الجمال، بمصطفى جمال صاحب مزرعة ورد، حيث كشف أن هذه المهنة ورثها عن والده وهو الذى أسس هذه المزرعة.

وقال مصطفى جمال، خلال لقاءه ببرنامج "حكاوى القهاوى" على قناة الحياة، إن عزبة ليالي متخصصة في زهور القطف بجميع أنواعها، ونباتات الزينة.

وأعرب مصطفى جمال عن عشقه لهذا المجال، قائلاً: "أعشق هذا المجال حتى لو لم أنتج أو إنتاجي ضعيف فلن أحزن، يكفى أن أرى ما انتجه بيدى، وأعشق الحديث عن الورد".

وأوضح مصطفى جمال، أن جميع الشتلات التي يعمل فيها تأتى من هولندا، حيث يتم أخذ الشتلة ويقوم بزراعتها وعملها أمهات، وينتج منها ويتم زراعتها مرة أخرى، معقبًا:" الأمهات تأتى من 20 إلى 25 شتلة، وأبيع للتجار بالجملة، وأقوم بالتصدير للدول العربية خاصة السعودية".

كما لفت إلى أنه توقف عن التعليم منذ 15 سنة وعاد مجبورا بسبب أبناءه الذين دخلوا كليات مختلفة.

وأشار إلى أنه يبيع الورود من خلال توزيعها على التجار والمحلات وينفذ أوردرات المحلات عند الطلب وهناك تجار يأتون للشراء بالجملة، ويتم توزيع الورد عن طريق عربية بصندوق تحتوي على ثلاجة للحفاظ على "الورد".