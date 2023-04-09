"لاستكمال الفرحة".. أحمد موسى: مائدة إفطار أخرى يوم 21 رمضان فى المطرية

علق الإعلامي أحمد موسي، علي أكبر مائدة إفطار في شهر رمضان في منطقة المطرية.

وأضاف خلال تقديم برنامجه "علي مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء السبت،:"تجمع إحتفالي وليس مائدة للإفطار، ويعملون عدد ساعات كبيرة للتجهيز لهذه المائدة الكبيرة، والعدد هذا العام زاد بحوالي ألف شخص عن العام الماضي".

وتابع:"قرروا يعملوا يوم تاني إضافي يوم 21 رمضان لإستكمال الفرحة بأجواء رمضان، وكل الروحانيات الدينية بجانب الأغاني الشعبية الرمضانية ليسود حالة من البهجة والفرحة بين أهالي المطرية".

وأوضح:"رمضان في مصر حاجة تانية وهي ده مصر ودي بيوت المصريين ومفيش بيت في رمضان بيبقي مقفول كله بيبقي فاتح بابه عشان لو حد معدي يعزم عليه بجانب توزيع التمور وقت الإفطار علي الصائمين".

وأردف:"الناس كلها بتبقي جميلة ومبتسمة في رمضان، ولوحد فيكوا بيخرج قبل الفطار هيشوف المصريين يتسابقون علي إفطار الصائمين، مبتبقاش عارف مين غني ومين فقير كل في الشارع بيسابق علي الثواب، وده تجمع عائلي لكل عائلة عزبة حمادة بالمطرية".