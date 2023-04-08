النيابة العامة تحقق فى سقوط شاب من شرفته ببولاق الدكرور

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة مصرع شاب إثر سقوطه من شرفة شقته في الجيزة بمنطقة بولاق الدكرور .

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل أحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بكسور وكدمات متفرقة بجسده وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب سقط من شرفة شقته بأحد العقارات السكنية في ظروف غامضة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.