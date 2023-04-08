قناة «الحياة» تواجه «سيتى كلوب» فى دور الـ8 لدورة المتحدة

يستضيف الملعب الخماسي لمركز شباب الجزيرة اللقاء الذي يجمع بين فريق قناة الحياة ونظيره فريق سيتي كلوب ضمن منافسات دور ربع النهائي من الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:15 مساء بتوقيت القاهرة.

وتأهل فريق سيتى كلوب للفوز على حساب فريق اليوم السابع بعد أن أقصاه بنتيجة 0/3 ضمن مباريات دور الـ16 من الدورة والتي خاضها الفريقان أمس الجمعة.

وتمكنت الفرق أمس من الصعود لدور الثمانية للدورة بعد فوز استادات على CBC سفرة بثلاث] أهداف نظيفة وفريق القاهرة الإخبارية والذي صعد على حساب القناة الأولى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لكل فريق، وفريق بي إنتراكتيف بعد الفوز على ON TV بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وسينرجى بعد الفوز على دى إم سى بهدف دون رد، وفريق الدستور بعد الفوز على مبتدا بنتيجة 1-0 وفريق ON Time Sports بعد فوزه على فريق كورة بلس بنتيجة 1-0 وفريق قناة الحياة بعد فوزه بهدفين مقابل هدف واحد، كما حقق فريق سيتى كلوب الفوز على اليوم السابع بنتيجة 0/3 ضمن مباريات دور الـ16 من الدورة.