خبير يوضح أسباب ركود الاقتصاد الأمريكى

كشف الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، عن أسباب ركود الاقتصاد الأمريكي بسبب الأزمة الاقتصادية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن بنك جي بي مورجان يتوقع ركودًا للاقتصادي الأمريكي، موضحًا أن الجهاز المصرفي الأمريكي يخوض معركة ليست معركته.

وأضاف أن الولايات المتحدة تحاول الرفع المستمر والمعلن لمعدلات الفائدة، لمحاربة التضخم، وأنه إذا نجحت هذه المحاولات ولكن ذلك ما زال بعيدًا جدًا عن المستهدف بالنزول لمعدل 2% سنويًا.

وأكد أن تكلفة النزول بهذه النسبة للتضخم كانت مرتفعة جدًا، حيث ترتب على ذلك انهيار في معدلات النمو، وبالتالي السير في اتجاه رفع أسعار الفائدة ترتب عليها تراجع معدل النمو.