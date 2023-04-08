الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير يوضح أسباب ركود الاقتصاد الأمريكى

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

كشف الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، عن أسباب ركود الاقتصاد الأمريكي بسبب الأزمة الاقتصادية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن بنك جي بي مورجان يتوقع ركودًا للاقتصادي الأمريكي، موضحًا أن الجهاز المصرفي الأمريكي يخوض معركة ليست معركته.

وأضاف أن الولايات المتحدة تحاول الرفع المستمر والمعلن لمعدلات الفائدة، لمحاربة التضخم، وأنه إذا نجحت هذه المحاولات ولكن ذلك ما زال بعيدًا جدًا عن المستهدف بالنزول لمعدل 2% سنويًا.

وأكد أن تكلفة النزول بهذه النسبة للتضخم كانت مرتفعة جدًا، حيث ترتب على ذلك انهيار في معدلات النمو، وبالتالي السير في اتجاه رفع أسعار الفائدة ترتب عليها تراجع معدل النمو.

مواد متعلقة

"أنا والقناع".. أيمن بهجت قمر عن خلافه مع عمرو دياب: "خطأ كبير"

"أنا والقناع".. أيمن بهجت قمر يعلن استعداده التعاون مع "ويجز"

"العالمية لخريجى الأزهر": النبى محمد نهى عن التشدد فى الدين

أيمن بهجت قمر لـ"أنا والقناع": "وصفى لمحمد صبحى بـ صفر كبير قلة أدب منى"

"مش ممكن آلاقي بديل له".. أيمن بهجت قمر لـ"أنا والقناع": "غلطت في حق عمرو دياب"

"أنا والقناع"..هل تسبب بهجت قمر في تراجع أحمد مكي من شباك التذاكر بالسينما؟

"أنا والقناع".. أيمن بهجت قمر: توجد "كيميا" بين رمضان ومحمد سامى

أيمن بهجت قمر لـ"أنا والقناع": هذا سبب فشل فيلم "عنتر بن شداد"

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

أخفى 10 ملايين جنيه فى شركات وسيارات.. استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته من العملة

اليوم.. البابا تواضروس الثاني يترأس قداس أحد الشعانين

"وقت الحساب".. أحمد العوضي يروج لأحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 17

المطربة لطيفة تطرح دعاء "راضيين" بمناسبة شهر رمضان الكريم

مزارع ونجله يضربان ابن عمهما بشومة بسبب خلافات على الميراث بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادي "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأردنية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد فى القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة

إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى وسط الخليل

هيئة مقاومة الجدار: الاحتلال يصادق على 6 مخططات لأغراض توسعة المستوطنات