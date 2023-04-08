غدًا.. «الدستور» تواجه أون تايم سبورت فى ربع نهائى دورة المتحدة

تنطلق مساء غدٍ الأحد التاسع من شهر أبريل الجاري المباراة التي تجمع فريق جريدة "الدستور" ونظيره فريق قناة أون تايم سبورت ضمن منافسات دور ربع النهائي من الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمقامة على ملعب مركز شباب الجزيرة.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة.

وكان "الدستور" قد خاضت لقاءين خلال مشاركتها في الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كان أولهما أمام فريق جريدة الوطن والتي انتهى بفوز "الدستور" بثلاثة أهداف مقابل هدف وفي اللقاء الثاني يواجه "الدستور" فريق موقع مبتدا واستطاع أن يتاهل على حسابه لدور الثمانية بعد الفوز بهدف نظيف.

وتمكنت الفرق أمس من الصعود لدور الثمانية للدورة بعد فوز استادات على CBC سفرة بثلاثة أهداف نظيفة وفريق القاهرة الإخبارية والذي صعد على حساب القناة الأولى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لكل فريق، وفريق بي إنتراكتيف بعد الفوز على ON TV بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وسينرجى بعد الفوز على دى إم سى بهدف دون رد، وفريق الدستور بعد الفوز على مبتدا بنتيجة 1-0 وفريق ON Time Sports بعد فوزها على فريق كورة بلس بنتيجة 1-0 وفريق قناة الحياة بعد فوزه بهدفين مقابل هدف واحد, كما حقق فريق سيتى كلوب الفوز على اليوم السابع بنتيجة 0/3 ضمن مباريات دور الـ16 من الدورة.