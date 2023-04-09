"أكبر مائدة إفطار".. أحمد موسى: رمضان فى المطرية وصل العالمية

علق الإعلامي أحمد موسي، علي أكبر مائدة إفطار في شهر رمضان في منطقة المطرية.

وأضاف “موسى”، خلال تقديم برنامجه "علي مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء السبت، أن هذه المرة التاسعة لإفطار المطرية الجماعي، موضحاً أن رمضان في المطرية يصل للعالمية.

وأشار إلى أن هناك حوالي 4 ألاف شخص يفطرون في المطرية علي مائدة إفطار واحدة، وان هذا تجمع شعبي كبير جداً للسنة التاسعة علي التوالي.

وأكد أن سفير دولة كوريا الجنوبية وعدد من وفود الدول العربية علي رأسها الإمارات العربية المتحدة حرصوا علي حضور إفطار المطرية الرمضاني العالمي.

وأوضح أن أهالي المطرية عملوا حاجة إيجابية جداً، بتناسق كبير بين الأسر والعائلات والأهالي في المنطقة الشعبية المكتظة بالسكان، مؤكداً أن ذلك يرجع لطقوس رمضانية جميلة لعمل الكعك والبسكويت في العيد في الأقاليم والمناطق الشعبية.