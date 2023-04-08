عذبه حتى الموت.. تفاصيل مقتل طالب على يد شقيقه في الهرم

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مقتل طالب على يد شقيقه داخل منزلهما بالهرم.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم تعدى على شقيقه الأصغر بالضرب المبرح على جسده، وكان يقوم بتعذيبه، مما أسفر عن مقتله في الحال

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل طالب نتيجة تعرضه لاعتداء بمنطقة الهرم.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن المجني عليه تعرض لاعتداء على يد شقيقه، نتيجة خلافات عائلية، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.