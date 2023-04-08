السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"بناخد فلوسهم غصب عنهم".. اعترافات عصابة استغلال الأطفال في التسول بمدينة نصر

التسول
التسول

استمعت نيابة مدينة نصر لأقوال المتهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بمدينة نصر، وأقر المتهمان بأنهما يقومان باستدراج الأطفال الأحداث وإجبارهم على القيام بأعمال التسول ومن ثم يحصلون على أموالهم كرها عنهم.

 

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمين بالقاهرة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى") وبصحبتهما عدد (3) أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم.

 

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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