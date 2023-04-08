حبس المتهمين في واقعة قتل عجلاتي حلوان

قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة مقتل عجلاتي على يد أحد جيرانه بسبب خلافات سابقة، وأمرت النيابة العامة بتفريغ الكاميرات بمحيط الحادث.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثة المجنى عليه عقب الانتهاء من تشريحها، وكلفت رجال المباحث باستكمال تحرياتهم عن الواقعة، وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه عن وجود إصابات في جسده وتهشم في رأسه باستخدام شومة ما أودى بحياته فى الحال.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من مستشفى النصر، مفاده استقبال عجلاتي مصابا بتهشم في الرأس وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ.

وبعمل التحريات تبين قيام 2 متهمين بالتشاجر مع المجني عليه بسبب قيامه بسب جدهم، وتطور الأمر لاحقا وقاما أحدهما بضربه بشومة فوق رأسه، أسفرت عن وفاته إعداد الأمكنة تم ضبط المتهمين وتحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.