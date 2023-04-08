فرمت جسده.. مصرع شاب اسفل سيارة نقل بكرداسة

لقي شاب مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة نقل ثقيل بكرداسة، السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود حالة وفاة بنطاق المركز.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين أن سيارة نقل "تريلا" دهست شابا ما أسفر عن مصرعه.

شاهدا عيان وصفا بشاعة الحادث بقولهما "التريلا داست على دماغه" مؤكدين التحفظ على السائق المتسبب في الحادث وتسليمه للشرطة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.