سيارة دهست جسدها الصغير وهربت.. تفاصيل مصرع طفلة فى عين شمس

تجري النيابة المختصة بالقاهرة تحقيقات موسعة في مصرع طفلة بعدما دهستها سيارة ملاكي قبل صلاة التراويح بمنطقة عين شمس.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الطفة المجني عليها تدعى صباح تبلغ من العمر 6 سنوات، لقيت مصرعها عقب حضورها حفل إفطار نظمته العائلة، وقال شهود عيان إن المجنى عليها كانت عائدة بصحبة أسرتها مستقلين توك توك، فاصطدمت به سيارة مسرعة وتم نقلها إلى المستشفى لمحاولة إسعافها لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

والدة الطفلة المصابة روت تفاصيل الحادث قائلة: «كنت معزومة على الفطار في بيت أهلى، ومعى أولادى، كعادة كل عام، وعقب انتهاء الإفطار توجهنا لاستقلال توك توك للعودة إلى المنزل، وكان الطريق يخلو من السيارات والأمور تسير بشكل طبيعى، وفجأة اصطدمت سيارة مسرعة بالتوك توك، ما أدى إلى انقلابه وبنتى طارت في الهوا لتسقط أمام سيارة كانت تمر مسرعة بجوار التوك توك».

أضافت «خديجة» والدة الضحية: «وقع الحادث قبل صلاة التراويح وقائد السيارة التي ارتكبت الحادث لم يتوقف وفر مسرعًا بجريمته وأصيبت طفلتى بحالة فقدان وعى وتم نقلها إلى مستشفى الدمرداش لمحاولة إسعافها وتبين إصابتها بكسر في قاع الجمجمة ونزيف بالمخ وكسور متعددة بالوجه، وأصبت أنا بنزيف داخلى بسبب حملى في الشهر الثالث، وأصيبت طفلتى الصغيرة بعدة كدمات وجرح سطحى بالوجه، وتعرض سائق التوك توك لكسر في قدمه وكدمات بالجسد، بعدها حررنا محضرا ضد المتسبب في الحادث برقم السيارة، في ديوان القسم، وتوفيت ابنتى عقب دخولها في غيبوبة».

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت إخطارًا من قسم شرطة عين شمس، باستقبال بلاغ من أحد أهالى المنطقة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك، ووجود مصابين في حالة خطيرة، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة الطفلة «صباح أحمد» 6 سنوات، بغيبوبة بسبب تعرضها لكسر في قاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وتم نقلها إلى مستشفى الدمرداش لمحاولة إسعافها لكنها فارقت الحياة، تم تحرير محضر بالواقعة وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة حتى يتم القبض على السائق المتهم المتسبب في الحادثة.