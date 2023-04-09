الثامن عشر من رمضان.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 9 أبريل 2023

ما زال يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعات قليلة في عدة قروش بعد تخطيه حاجز الثلاثين جنيه مصري ما دفع الكثيرون للبحث عن سعر الدولار بشكل يومي لمعرفة أخر ما وصل إليه العملاق الأخضر أمام الجنيه المصري.





الثامن عشر من رمضان.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 9 ابريل 2023



تجدون في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 9 أبريل 2023 اليوم الثامن عشر من رمضان.



سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

30.83 جنيه للشراء

30.93 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم

يورو

33.6412 جنيه للشراء

33.7601 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.4797 جنيه للشراء

38.6140 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.0676 جنيه للشراء

34.1907 جنيه للبيع

100 ين يابانى

23.4527 جنيه للشراء

23.5288 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2200 جنيه للشراء

8.2467 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.5183 جنيه للشراء

100.8697 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3965 جنيه للشراء

8.4238 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.4855 جنيه للشراء

4.5015 جنيه للبيع