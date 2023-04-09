الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الثامن عشر من رمضان.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 9 أبريل 2023

الثامن عشر من رمضان..
الثامن عشر من رمضان.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

ما زال يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعات قليلة في عدة قروش بعد تخطيه حاجز الثلاثين جنيه مصري ما دفع الكثيرون للبحث عن سعر الدولار بشكل يومي لمعرفة أخر ما وصل إليه العملاق الأخضر أمام الجنيه المصري.

 

الثامن عشر من رمضان.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 9 ابريل 2023
 

تجدون في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 9 أبريل 2023 اليوم الثامن عشر من رمضان.
 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 

30.83 جنيه للشراء 
30.93 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

  30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 

  30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

مع ختام تعاملات السبت.. استقرار نسبي في أسعار الذهب بالأسواق المحلية

تصل لـ8 أيام.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2023

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

أسعار العملات الأجنبية اليوم  

يورو
33.6412 جنيه للشراء 
33.7601 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى
38.4797 جنيه للشراء 
38.6140 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
34.0676 جنيه للشراء 
34.1907 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
23.4527 جنيه للشراء 
23.5288 جنيه للبيع 

ريال سعودى
8.2200 جنيه للشراء 
8.2467 جنيه للبيع 

دينار كويتى
100.5183 جنيه للشراء 
100.8697 جنيه للبيع 

درهم اماراتى 
8.3965 جنيه للشراء 
8.4238 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.4855 جنيه للشراء 
4.5015 جنيه للبيع  

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