السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنافس وفرحة أهالي شوارع مينا البصل بالإسكندرية بتزيين شوارعهم في شهر رمضان

تنافس في تجميل شوارع
تنافس في تجميل شوارع مينا البصل

شهدت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، اليوم، تنافس وفرحة وبهجة أهالي شوراع مينا البصل بتزيين شوارعهم، حيث تفقد شارع إبن شميل، وأبدت سعادتها وفرحتها بتكاتف الشباب والأهالي وروح المنافسة الإيجابية والمشاركة الجماعية التي تسود الشوارع مما نتج عنها شوارع نظيفه ومزينة وشكل جمالي يبهج العين.

وشجعت رئيس الحي، الأهالي على الاستمرار بالاهتمام بالشوارع بنظافتها وتزينها وشكلها الجمالي طوال العام كما شجعت روح المنافسة الايجابيه بكافه الشوارع لإعادة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

 

وكان قد زينت العديد من شوارع مناطق القباري والورديان غرب الإسكندرية، لاستقبال شهر رمضان المبارك بطرق مبتكرة ومختلفة من خلال مجموعات من الشباب والاطفال، والرجال لتجميل شوارعهم بمجسمات لفوانيس رمضان بأحجام كبيرة ومساجد والكعبة وعربات الفول، فضلا عن دهان الحوائط وبوابات المنازل وتجميلها بكتابة  الأدعية ورسوم الشخصيات الرمضانية.

 

وفي سياق آخر قامت رئيس حي غرب بجولة تفقدية وتنفيذ حملات مكثفه لإزالة كافة الاشغالات ورفع كفاءه النظافة بمحور المحمودية، حرصا على رفع كفاءة النظافة وإزالة كافة الاشغالات وللحفاظ على المظهر الحضاري لمحور المحمودية شريان الحياة بالثغر.

كما تفقدت «شعبان» أعمال النظافة وقيام الرصد البيئي بالحي وشركة نهضه مصر بأعمال الكنس والتجريف وغسيل الأرصفة وأعمال إزاله الحشائش والهيش ورفع المخلفا.

وتابعت رئيس الحي، أعمال دهان البلدورات والأرصفة بمحور المحمودية وشددت على تكثيف أعمال النظافة وحملات ازالة الاشغالات علي مدار اليوم.

 

كما تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة أي إشغالات ورفع المخلفات بسوق الجمعة، والذي يتم الفرش والبيع فيه يوم الجمعة من كل أسبوع بدون إشغال للطريق ووفقًا للضوابط

هذا وقد تم بالحملة إزالة ورفع كافه المخلفات الخشبيه وغيرها فضلًا عن أعمال النظافة وتم رفع2 سيارات مخلفات السوق وجاء ذلك بوجود اشغال الطريق والرصد البيئي بالحي

وشددت المهندسة سحر شعبان، على المتابعة المستمرة للسوق لعدم وجود أي اشغالات أو فروشات إلا في اليوم المخصص للسوق مع توسعه الطريق للسيارات والمارة وعدم اشغال الطريق والالتزام بالضوابط.

ياتي هذا بناءً علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه بالمتابعة اليومية وتكثيف حملات النظافة وإزالة الاشغالات والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للثغر.

 

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شوارع مينا البصل تنافس وفرحة غرب الاسكندرية شهر رمضان تزيين وتجميل

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