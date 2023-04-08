"جعفر العمدة" الحلقة 17.. محمد رمضان يعبر عن حبه لزينة بعد سفرهم إلى لبنان

أعرب “جعفر” الذي جسد دوره النجم محمد رمضان عن حبه لزوجته الرابعة “عايدة” التي تجسد دورها النجمة زينة، وذلك بعد أن سافر الثنائي إلى لبنان لقضاء عطلة هناك وذلك ضمن أحداث الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة المعروض عبر شبكة قنوات دي ام سي الفضائية.

وقال “جعفر” لـ"عايدة": “عارفه إيه هو الحب يا عايدة.. الحب ده اقوى حاجة في الدنيا اما بيدخل قلب الانسان بيضعفه بيدخل القلب من غير استئذان ولا حتى يعمل تليفون او يبعت رسالة.. بيدخل قلب الإنسان بينوره اول حاجة بيصاحبها الضحكة واول حاجة بيطردها التكشيره.. الحب احلى حاجة خلقها ربنا.. ربنا هو الحب”، واعترف جعفر لها بحبه قائلا: “انا بحبك”.

وقام “جعفر” و"عايدة" بالتقاط العديد من الصور التذكارية سويا وسط أشجار ومعالم لبنان السياحية في أجواء مليئة بالحب والرومانسية.

ويعرض مسلسل جعفر العمدة عبر شبكة قنوات DMC الفضائية بالإضافة إلى منصة WATCH IT الرقمية وذلك في التوقيتات التالية:

قناة دي ام سي دراما

البث الأول في تمام الساعة السادسة والربع مساء عقب اذان المغرب مباشرة.

الإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهر اليوم التالي.

قناة دي ام سي العامة

البث الأول في تمام الساعة العاشرة والربع مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة 9.45 صباحا.

منصة واتش ات الرقمية

تعرض الحلقة عبر منصة واتش ات الرقمية الساعة 6.20 مساء.

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة فى إطار 30 حلقة وينتمي العمل لنوعية المسلسلات الاجتماعية الشعبية حول جعفر العمدة (محمد رمضان) ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات ويعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة كل من محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.