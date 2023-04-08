"سفراء دولة التلاوة".. تلاوة خاشعة للشيخ محمود رفاعى كامل زلط من أستراليا (فيديو)

أذاعت قناة الناس، اليوم السبت، تلاوة خاشعة بصوت القارئ الشيخ محمود رفاعي كامل زلط، أحد مبعوثي وزارة الأوقاف إلى سيدني بأستراليا، وذلك أثناء إمامته الصلاة بأحد المساجد هناك.

تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، تنقل قناة "الناس"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبعوثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.