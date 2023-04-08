السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"سفراء دولة التلاوة".. تلاوة خاشعة للشيخ محمود رفاعى كامل زلط من أستراليا (فيديو)

الشيخ محمود رفاعي
الشيخ محمود رفاعي كامل زلط

أذاعت قناة الناس، اليوم السبت، تلاوة خاشعة بصوت القارئ الشيخ محمود رفاعي كامل زلط، أحد مبعوثي وزارة الأوقاف إلى سيدني بأستراليا، وذلك أثناء إمامته الصلاة بأحد المساجد هناك.

تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، تنقل قناة "الناس"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبعوثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

الأكثر قراءة

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

أماكن الفروع المميكنة لشركة بتروتريد لسداد فاتورة الغاز الطبيعي

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. دلال ترفض صلح جعفر بعد اتهامها بضرب عايدة

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17.. خطة القوات المسلحة لضرب عناصر داعش

تصاعد أحداث انتقام "العوضي" في الحلقة 17 من مسلسل ضرب نار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

د.كريمة الحفناوى

الذكرى السابعة والأربعون ليوم الأرض

شيماء دهب

ما زال الجراب ممتلئًا (1)

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى وسط الخليل

هيئة مقاومة الجدار: الاحتلال يصادق على 6 مخططات لأغراض توسعة المستوطنات

الاحتلال الإسرائيلى يغلق عدة طرق فى الأغوار لليوم الثانى