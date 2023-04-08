السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جعفر العمدة الحلقة 17.. زينة تطلب من محمد رمضان السفر إلى لبنان

زينه وجعفر العمدة
زينه وجعفر العمدة

عادت “عايدة” التي تجسد دورها النجمة زينة إلى منزلها بالسيدة زينب بعد تماثلها للشفاء ومغادرتها للمستشفى بعد أن نقلت إليها بعد أن ضربها شخص مجهول على رأسها بآلة حادة ضمن أحداث الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة.

وبعد إخبار “عايدة” لـ"جعفر" بأن "وداد" التي تجسد دورها الفنانة جوري بكر هي من ضربتها على رأسها، أخبرها “جعفر” بأنه سوف يأخذ لها حقها من “وداد” حين ظهورها مرة أخرى لأنها تركت المنزل وهربت منه.

وطلبت “عايدة” من “جعفر” أن يصطحبها ويسافر إلى لبنان لتغيير جو خاصة بعد ما حدث لها ليوافق على الفور وكذب “جعفر” على زوجاته الثلاثة بأنه سيسافر لعمل وأن “عايدة” ستذهب لزيارة أهلها.

 

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17

وتعرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 مساء اليوم السبت عبر شبكة قنوات DMC الفضائية بالإضافة إلى منصة WATCH IT الرقمية وذلك في التوقيتات التالية:

قناة دي ام سي دراما

  • البث الأول في تمام الساعة السادسة والربع مساء عقب أذان المغرب مباشرة.
  •  الإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهر اليوم التالي.

قناة دي ام سي العامة

  • البث الأول في تمام الساعة العاشرة والربع مساء.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة 9.45 صباحا.

منصة واتش ات الرقمية

  • تعرض الحلقة عبر منصة واتش ات الرقمية الساعة 6.20 مساء.

صناع وأبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل حي السيدة زينب عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من:

  • النجم محمد رمضان، والنجمة هالة صدقى، والنجمة زينة، والنجمة مى كساب النجمة إيمان العاصى.
  • الفنان عصام السقا، الفنانة فريدة سيف النصر، الفنان مجدى بدر، الفنان أحمد فهيم.
  • النجمة منة فضالى، الفنان الشاب أحمد داش، النجم الأردني منذر رياحنة.
  • الفنان أحمد عبدالله، الفنان إحسان الترك، الفنان بيومى فؤاد.
  • الفنان فتوح أحمد، الفنانة سلوى عثمان، الفنانة جورى بكر، الفنان طارق النهرى.
  • تأليف وإخراج محمد سامى.
  • سيناريو وحوار مهاب طارق.
  • إنتاج شركة ميديا هب سعدى- جوهر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

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