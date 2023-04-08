جعفر العمدة الحلقة 17.. زينة تطلب من محمد رمضان السفر إلى لبنان

عادت “عايدة” التي تجسد دورها النجمة زينة إلى منزلها بالسيدة زينب بعد تماثلها للشفاء ومغادرتها للمستشفى بعد أن نقلت إليها بعد أن ضربها شخص مجهول على رأسها بآلة حادة ضمن أحداث الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة.

وبعد إخبار “عايدة” لـ"جعفر" بأن "وداد" التي تجسد دورها الفنانة جوري بكر هي من ضربتها على رأسها، أخبرها “جعفر” بأنه سوف يأخذ لها حقها من “وداد” حين ظهورها مرة أخرى لأنها تركت المنزل وهربت منه.

وطلبت “عايدة” من “جعفر” أن يصطحبها ويسافر إلى لبنان لتغيير جو خاصة بعد ما حدث لها ليوافق على الفور وكذب “جعفر” على زوجاته الثلاثة بأنه سيسافر لعمل وأن “عايدة” ستذهب لزيارة أهلها.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17

وتعرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 مساء اليوم السبت عبر شبكة قنوات DMC الفضائية بالإضافة إلى منصة WATCH IT الرقمية وذلك في التوقيتات التالية:

قناة دي ام سي دراما

البث الأول في تمام الساعة السادسة والربع مساء عقب أذان المغرب مباشرة.

الإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهر اليوم التالي.

قناة دي ام سي العامة

البث الأول في تمام الساعة العاشرة والربع مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة 9.45 صباحا.

منصة واتش ات الرقمية

تعرض الحلقة عبر منصة واتش ات الرقمية الساعة 6.20 مساء.

صناع وأبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل حي السيدة زينب عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من: