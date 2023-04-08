"العالمية لخريجى الأزهر": النبى محمد نهى عن التشدد فى الدين

تحدث الدكتور محمد نصر اللبان، عضو المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، حول "التشدد فى الدين"، وقال: عن أَبِي هريرة أن النَّبيّ قَالَ: "إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، ولنْ يشادَّ الدِّينُ أحدُ إلاَّ غَلَبه فسدِّدُوا وقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، واسْتعِينُوا بِالْغدْوةِ والرَّوْحةِ وشَيْءٍ مِن الدُّلْجةِ"، رواه البخاري.

وأضاف محمد نصر اللبان خلال برنامج "تسامح ورحمة" على قناة إكسترا نيوز، أن هذا الحديث ينهى فيه النبى عن التشدد فى الدين ويبين أن الدين فى كل تعاليمه بعقيدته وشريعته، وبأخلاقه ذو يسر وذو سماحة، ولا يستطيع أحد أن يشاد هذا الدين إلا غلبه الدين.

وتابع محمد نصر اللبان: نجد صدق النبى حين قال إن الدين يسر، لافتًا إلى أن التوبة كانت فى شريعة سيدنا موسى عليه السلام قبل سيدنا محمد كانت التوبة بقتل النفس، "فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ"، وكان تطهير النجاسة فى الشرائع السابقة فى قطع موضعها.