السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل عملة نادرة الحلقة 17.. هكذا استقبل "جمال سليمان" زواج نيللي كريم

عملة نادرة
عملة نادرة

بدأت الحلقة 17 من مسلسل عملة نادرة عبر قناة سي بي سي، بطولة الفنانة نيللي كريم، وجمال سليمان، وسيطرت حالة من الشماتة على أهالى نجع عبد الجبار "جمال سليمان" فور معرفتهم خبر زواج نادرة "نيللي كريم" من شداد “محمد لطفي” رجل الجبل.

وظهر عطية "محمد فيهم" متفاخراً بما حدث لعبد الجبار ويخبره حسن "كمال أبو ريه" أن الشماتة في الرجال عيب ولا يصلح لرجل مثله وفي مكانته.


وشهد النجع مشاهد متفرقة للأهالي الذين يتحدثون حول علاقة شداد ونادرة، كما شملت الأحاديث منزل عبد الجبار، حيث أخبرت سميرة إسراء بما يقال عن نادرة من أحاديث شنيعة.


مسلسل عملة نادرة 
المسلسل من بطولة نيللي كريم التي تقوم بدور نادرة وتقدم حكاية امرأة صعيدية تحارب من أجل ميراثها بعد وفاة زوجها في ظل عدد من العادات والتقاليد الظالمة التي تحاول أن تأخذ منها حق الوصاية على طفلها وأن تجبرها على الزواج، والعديد من القضايا الشائكة الأخرى التي تظهر ضمن أحداث المسلسل.


مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة
يمكنك مشاهدة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في تمام الساعة 7.30 مساءً، وتتم الإعادة في الساعة الـ١ صباحا.

كما يعرض المسلسل أيضا على منصة واتش ات - WAtch IT، ويعاد عرض مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 1:30 صباحا على قناة cbc.

أبطال مسلسل عملة نادرة  
مسلسل عملة نادرة يضم عددا كبيرا من نجوم الفن بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، محمد فهيم، هشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور أمير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

عملة نادرة الحلقة 17.. هل تتزوج نيللي كريم من محمد لطفي؟

ملخص مسلسل عملة نادرة الحلقة 16.. زواج نادرة وشداد وحرب عائلات النجع


 

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