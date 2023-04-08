"أنا والقناع".. أيمن بهجت قمر يعلن استعداده التعاون مع "ويجز"

حل الشاعر الغنائي أمير بهجت قمر، ضيفاً على برنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، ليكشف عدد من كواليس حياته الشخصية والفنية.

ورد "بهجت قمر"، على سؤال ممكن تكتب لـ"ويجز"، قائلاً: "أيوه طبعا أنا اتعلمت إني اكتب لكل الألوان".

وأَضاف أنه يحاول استخدام قناع «المبتسم»، قائلا: «بخبي مشاعري وراء الوجه المبتسم، لما يكون عندي مشاكل أو ضغط كبير بحاول اتحاشاها بالابتسامة والشغل، حتى الشغل بيبقى فيه سعادة».

وتابع: «دائما يقال للي بيعمل بهجة للناس، مينفعش تبقى تمد الناس بالبهجة تبقى مضايق وكشري».