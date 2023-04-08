السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار جديد من النيابة فى مصرع فتاة على يد زوجها بحدائق أكتوبر

النيابة العامة بالجيزة
النيابة العامة بالجيزة

كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعي، بتشريح جثة ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها، بسبب خلافات أسرية بمنطقة حدائق أكتوبر، وإعداد تقرير فني بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

 فيما أمرت النيابة بحبس الزوج المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف أسباب الجريمة.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل زوجته بحدائق أكتوبر، نتيجة خلافات أسرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بحدائق أكتوبر فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات، عن أن زوج السيدة اعتدى عليها بسبب خلافات أسرية بينهما، مما أسفر عن مقتلها، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم ضبط أداة الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق والتى أمرت بما سبق.

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