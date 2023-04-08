إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح إثر وقوع حادث مروري بالطريق الزراعى بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ، ودراجة نارية عند نزلة كوبري كفر الدوار اتجاه محافظة الاسكندرية بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة ، وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ، ودراجة نارية عند نزلة كوبري كفر الدوار اتجاه محافظة الاسكندرية بدائرة المركز مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة ،" محمد ك ا"20 سنة مقيم بناحية محافظة الاسكندريه مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، "نادر ب م"20 سنة مقيم بناحية مركز كفر الدوار مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، "ماجده ف م"51 سنة مقيمة بناحية مركز كفر الدوار مصابة اشتباه كسر باليد اليمني، "سعده س م" 60 سنة مقيمة بناحية مركز كفر الدوار ، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، " نيره ا ر"21 سنة مقيمة بناحية مركز كفر الدوار مصابة اشتباه كسر بالقدم الايسر، " عاليه م ح"53 سنة مقيمة بناحية مركز كفر الدواراشتباه كسر بالقدم الايمن.

وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.