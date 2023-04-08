السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ياسمين رئيس: أرفض عمليات التجميل.. ولا أقبل رجل يتحكم في حياتي

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

قالت الفنانة ياسمين رئيس، إنها ترفض بشكل قطعي الذهاب لدكتور تجميل من أجل تغيير شكل جسمها، كما أنها لا ترغب في زيادة وزنها أكثر من ذلك، معبرة: "مش بيليق عليا هذا الشكل ولو حبيت أغير شكل جسمي هاكل مفتقة وبحس إني مش بيليق عليا وتخنت قبل كده 7 كيلو ومكنتش حابه شكلي خالص".

 

وأكدت الفنانة ياسمين رئيس، خلال لقائها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنها لن تستطيع قبول دور فني عن فتاة سمينة، قائلة: "لو جالي دور بنت تخينة مش هعرف ومهما كلت مش هعرف أتخن والفترة اللي تخنت فيها عشان كنت باكل حاجات معينة في لبنان كلها بتخن".

أحادية القرار 

وأضافت في حديثها، أنها ترفض بشكل كبير تدخل أي رجل في حياتها الشخصية والتحكم في قراراتها، خاصة وأنها لديها القدرة على أخذ قراراتها بصورة ذاتية، كما أنها قادرة على تحمل  نتائج هذه القرارات، معبرة: "أنا مش صغيرة ورقيبة على نفسي ومش عيلة عشان راجل يتحكم في كل تصرفاتي".

ياسمين رئيس الفنانة ياسمين رئيس حبر سري القاهرة والناس عمليات التجميل

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