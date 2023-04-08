مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. عايدة ترفض إفصاح سر "وداد" لزوجها

رفضت عايدة التي تجسد دورها النجمة زينة إفصاح سر “وداد” التي تجسد دورها الفنان جوري بكر لزوجها “سيد” الذي يجسد دوره الفنان أحمد فهيم وذلك ضمن أحداث الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة".

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17

وبدأ مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 بمشهد كشف “عايدة” لكل من "سيد" زوج وداد الذي يجسد دوره الفنان أحمد فهيم، وزوجها "جعفر" الذي يجسد دوره النجم محمد رمضان السر وراء هروب “وداد" من المنزل وأنها من قامت بضربها على رأسها.

وأخبرت “عايدة” كل من سيد وجعفر انها تعلم شئ ما عنها دفعها للتعدي عليها ولكنها رفضت إفصاح هذا الأمر إلى سيد واحتفظت بالسر لنفسها.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17

وتعرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 مساء اليوم السبت وذلك عبر شبكة قنوات DMC الفضائية بالإضافة إلى منصة WATCH IT الرقمية وذلك في التوقيتات التالية:

قناة دي ام سي دراما

البث الأول في تمام الساعة السادسة والربع مساء عقب اذان المغرب مباشرة.

الإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهر اليوم التالي.

قناة دي ام سي العامة

البث الأول في تمام الساعة العاشرة والربع مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة 9.45 صباحا.

منصة واتش ات الرقمية

تعرض الحلقة عبر منصة واتش ات الرقمية الساعة 6.20 مساء.

صناع وأبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة والذي تدور احداثه في اطار اجتماعي شعبي داخل حي السيدة زينب عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من: