السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. عايدة ترفض إفصاح سر "وداد" لزوجها

عايدة وودادد
عايدة وودادد

رفضت عايدة التي تجسد دورها النجمة زينة إفصاح سر “وداد” التي تجسد دورها الفنان جوري بكر لزوجها “سيد” الذي يجسد دوره الفنان أحمد فهيم وذلك ضمن أحداث الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة".

 

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17

وبدأ مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 بمشهد كشف “عايدة” لكل من "سيد" زوج وداد الذي يجسد دوره الفنان أحمد فهيم، وزوجها "جعفر" الذي يجسد دوره النجم محمد رمضان السر وراء هروب “وداد" من المنزل وأنها من قامت بضربها على رأسها.

وأخبرت “عايدة” كل من سيد وجعفر انها تعلم شئ ما عنها دفعها للتعدي عليها ولكنها رفضت إفصاح هذا الأمر إلى سيد واحتفظت بالسر لنفسها.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. صدمة "جعفر" بعد علمه بزيارة "وداد" لـ"شوقي" في السجن

بعد قليل.. مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 على DMC دراما

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17

وتعرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 مساء اليوم السبت وذلك عبر شبكة قنوات DMC الفضائية بالإضافة إلى منصة WATCH IT الرقمية وذلك في التوقيتات التالية:

قناة دي ام سي دراما

  • البث الأول في تمام الساعة السادسة والربع مساء عقب اذان المغرب مباشرة.
  •  الإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهر اليوم التالي.

قناة دي ام سي العامة

  • البث الأول في تمام الساعة العاشرة والربع مساء.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة 9.45 صباحا.

منصة واتش ات الرقمية

  • تعرض الحلقة عبر منصة واتش ات الرقمية الساعة 6.20 مساء.

صناع وأبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة والذي تدور احداثه في اطار اجتماعي شعبي داخل حي السيدة زينب عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من:

  • النجم محمد رمضان، والنجمة هالة صدقى، والنجمة زينة، والنجمة مى كساب النجمة إيمان العاصى.
  • الفنان عصام السقا، الفنانة فريدة سيف النصر، الفنان مجدى بدر، الفنان أحمد فهيم.
  • النجمة منة فضالى، الفنان الشاب أحمد داش، النجم الأردني منذر رياحنة.
  • الفنان أحمد عبدالله، الفنان إحسان الترك، الفنان بيومى فؤاد.
  • الفنان فتوح أحمد، الفنانة سلوى عثمان، الفنانة جورى بكر، الفنان طارق النهرى.
  • تأليف وإخراج محمد سامى.
  • سيناريو وحوار مهاب طارق.
  • إنتاج شركة ميديا هب سعدى- جوهر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
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