لازاروس.. لعازر الأسقف: اللحن الأكثر شهرة في الكنائس في سبت اليعازر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بإقامة السيد المسيح لصديقه المقرب اليعازر من بين الأموات، بعد أربعة أيام من الوفاة، مما تسبب في خروج رائحة النتن من قبر الأخير.

ويعتبر سبت اليعازر هو تمهيد أسبوع الآلام الذي يبدأ بشكل رسمي غدًا الأحد باحتفالات أحد الشعانين المبارك.

وقال المرتل مينا طانيوس إن سبت اليعازر يمتاز بالعديد من الألحان العذبة ولكن أشهرها هو لحن لازاروس الذي يقول بحسب لغته القبطية الموضوع بها:

+لازاروس بى ابيسكوبوس: بى مينريت انتى بخرستوس: فيئطاف طو نوسف خين نى اثمؤوت: مينينصا بى افتؤو إن إهؤو .

+أووه أف أونخ إن اهمى إنرومبى: أووه افشوبى إن أوو إبيسكوبوس: هيجين بى إثرونوس إنتى كيبروس: أف أمونى نى أوهى إنتى بخريستوس .

+أوأوونياتك بينيوت اثؤواب: لازارزس بى إبيسكوبوس: جى أكئير إب إمبشا إنيت إسمى إنتى إيسوس: إفنووتى إننى إتؤنخ نبم نى ريف مؤوت .

+راشى لازاروس بى مينريت: جى أك إمبشا إنتى ميت إبيسكوبوس: أك أمونى إننى إسو أو: أو بي نيشتى أمملن إيسو اوو .

+تين طوبه إمموك أو باتير إيمون: إنتيك إير إبريسفيفين إجون: ناهرين بيخريستوس فيئطاف مينريتك: أووه أف طونوسك خين نى إثمؤوت .

+طوبه إم إبتشويس إى إهرى إجون: أو بى مان إسو أوو إنتى بيخريستوس: لازاروس بى إبيسكوبوس: إنتيف كا نين نوفى نان إيفول .

ويقول اللحن بحسب ترجمته للغة العربية:

+ لعازر الأسقف حبيب المسيح الذي إقامه من الأموات بعد أربعة أيام .



+ وعاش أربعين سنة وصار أسقفاً علي كرسي قبرص ورعى قطيع للمسيح .



+ طوباك يا أبانا القديس لعازر الأسقف لأنك استحققت صوت يسوع إله الأحياء والأموات .



+ افرح يا لعازر الحبيب لأنك استحققت الأسقفية ورعيت الخراف أيها الراعي العظيم .



+ نطلب إليك يا أبانا لكي تشفع فينا أمام المسيح الذي أحبك وأقامك من الأموات .



+ أطلب عنا أيها الراعي الذي للمسيح لعازر الأسقف ليغفر لنا خطايانا .