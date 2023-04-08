التحريات: ماس كهربائى وراء حريق داخل محل جزارة بالعجوزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع داخل محل جزارة بالعجوزة، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر - مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من داخل محل جزارة بالعجوزة.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وبإجراء التحريات، تبين أن الحريق وقع داخل محل جزارة بسبب ماس كهربائي أدى إلى الحريق بمنطقة 180شارع السودان اتجاه جامعة الدول بجوار معرض عبد الرحيم عمرو- العجوزة.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المنازل المجاورة، وحاصرت مصدر النيران، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.