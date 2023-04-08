السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

في ذكرى غزوة بدر: الأزهر يدعو المسلمين للدفاع عن المسجد الأقصى والوقوف صفا واحدا في الذود عنه

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشَّريف، الأُمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة، بمناسبة ذكرى غزوة بدر الكبرى، والتي تحل ذكراها في السَّابع عشر من شهر رمضان المبارك من كلِّ عام.

ويُذكِّر الأزهر بأنَّ غزوة بدر الكُبرى كانت حدثًا تاريخيًّا فاصلًا، فرَّق الله -عزَّ وجلَّ- به بين الحق والباطل، ومَكَّن به للمسلمين ونَصَرَهُم على المشركين، رُغم قِلَّة عددهم وعتادهم، فكان نصر الله حليفًا لمن آمن به وصبر في شهر رمضان المبارك؛ شهر الفتوحات والانتصارات والخيرات، والبرهنة على أنَّ الصِّيامَ لا يُعوِّق الإرادة القويَّة لتحقيق ما نسعى إليه في مختلف المجالات.

وبهذه المناسبة الكريمة، يدعو الأزهر الشريف جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لاستلهام روح النَّصر والصَّبر في شهر رمضان الكريم؛ وألَّا ييأسوا من دفاعهم عن المسجد الأقصى والوقوف صَفًّا واحدًا في الذود عنه، وفي دفع أذى الماكرين والمتربصين بعيدًا عنه وعن ساحته وعن بلاد المسلمين.. وعلى الجميع أن يجتهد في أخذ أسباب القُوَّة والعِزَّة قدر طاقته، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أنْ يحفظَ عالمنا الإسلامي، والإنسانيَّة جمعاء، من كُلِّ مكروهٍ وسوء، وأنْ يُديمَ علينا نِعَم الأمن والأمان والسَّلامة والاستقرار.

 

كما يعقد الجامع الأزهر الليلة عقب الركعة الثامنة من صلاة التراويح، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى العطرة، وذلك برعاية  فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من أجل تذكير المسلمين بالأحداث العظيمة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، خاصة الانتصارات العظيمة التي وقعت في الشهر الفضيل.

يأتي ذلك بحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ولفيف من القيادات والعلماء بالأزهر الشريف، ويحاضر في هذه الاحتفالية فضيلة الدكتور عبد الفتاح خضر، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا.

أحمد الطيب شيخ الأزهر الأزهر الشريف الحق والباطل المسجد الأقصى المتربصين المناسبة الكريمة رمضان المبارك

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