4 قرارات من النيابة بشأن حريق كنيسة الأنبا إبرام بالزاوية الحمراء

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، اليوم السبت، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة آثار حريق شب في كنيسة الأنبا إبرام وفحص الخسائر والتلفيات، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحريق، واستدعاء شهود العيان، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق داخل كنيسة بمنطقة الزاوية الحمراء.

انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي أصدرت قراراتها السابقة.