السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

4 قرارات من النيابة بشأن حريق كنيسة الأنبا إبرام بالزاوية الحمراء

حريق كنيسة الأنبا
حريق كنيسة الأنبا إبرام

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، اليوم السبت، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة آثار حريق شب في كنيسة الأنبا إبرام وفحص الخسائر والتلفيات، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحريق، واستدعاء شهود العيان، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.


وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق داخل كنيسة بمنطقة الزاوية الحمراء.

انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي أصدرت قراراتها السابقة.

الزاوية الحمراء الإنبا إبرام كنيسة الأنبا إبرام حريق

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

4 قرارات من النيابة بشأن حريق كنيسة الأنبا إبرام بالزاوية الحمراء

تنبية هام من "تعليم القاهرة" بشأن اختبارات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائى

التحريات: ماس كهربائى وراء حريق داخل محل جزارة بالعجوزة

محافظ القاهرة يتفقد آثار حريق كنيسة العذراء والأنبا إبرام بالزاوية الحمراء

مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الذكرى السابعة والأربعون ليوم الأرض

شيماء دهب

ما زال الجراب ممتلئًا (1)

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! «2».. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد مصابين هجوم تل أبيب «المزدوج» إلى سبعة ومصرع إيطالى فى العملية

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار فى تل أبيب «فيديو»

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب