أستاذ إعلام عن مسلسل "تحت الوصاية": يناقش قضية في غاية الأهمية

نالت الحلقة الأولى من مسلسل “تحت الوصاية” للفنانة منى زكي إشادة واسعة من الجمهور والنقاد، واعتبرها الكثيرون الأفضل بداية على الإطلاق حتى الآن في مسلسلات رمضان 2023.

وأكد الدكتور صفوت العالم الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن مسلسل تحت الوصاية قد حقق في حلقته الأولى إشادة كبيرة ونال استحسان معظم المتابعين وذلك لأنه كشف عن تناول قضية مهمة وهي قضية السيدات الأرامل وما يعانينه من ظروف صعبة، موضحًا أن المعاناة هنا تكون معاناة مزدوجة إذ أنها قد تواجه العديد من المشكلات مع بعض الأقارب، وكذلك تواجه المشكلات مع المحيطين، وفي كثير من الأحيان لا يمكنها التصرف حيال هذه المشكلات خاصة بعد الفترات الأولى من وفاة زوجها.

وتابع في تصريح لـ"الدستور"، أن المشكلات تتعقد أكثر حينما تكون السيدة الأرملة فاقدة الثقة بنفسها مثلما ظهرت (منى زكي) في المسلسل، وكانت تعتمد كل الاعتماد على زوجها فبعد وفاته أصبحت ممارسة الحياة لها أمر صعب.

ولفت العالم إلى أن قضية السيدات الأرامل بشكل عام هي قضية مهمة، وأمر يحسب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تناولها لمثل هذه القضايا ومناقشتها.

"تحت الوصاية" يتكون من 15 حلقة، و يعرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2023 وتدور أحداثه حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لرضيعة وطفل "9 سنوات"، وهي تعاني من فقدان الثقة في نفسها تكتفي برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، إذ تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على المواجهة وتحمل المسئولية.

وقد عرضت أولى حلقات مسلسل "تحت الوصاية" أمس الجمعة، وبدأت الحلقة 1 من المسلسل بهروب منى زكى من منزلها في الإسكندرية، لتذهب إلى دمياط بطفليها فرح وياسين، فيستقبلها أحد الأشخاص لتقيم بالإيجار في منزل الفنان أحمد خالد صالح، وهو الذي يؤدى دور مدرس.

و ظهر في الحلقة وصول "حنان" منى زكى إلى دمياط وهي تصطحب طفليها، وقررت أن تؤجر شقة "زكريا" أحمد خالد صالح لتسكن بها، كما كشفت الحلقة عن قيام حنان بتأجير بعض الأشخاص لسرقة المركب الذى كان يملكه زوجها لينقلوه من الإسكندرية إلى دمياط.

و ذهب "صالح" الذى يدير مركب "الريس عادل" زوج منى زكى المتوفى، ليكتشف سرقة المركب، وقام "صالح" ووالده "عطية" بتحرير محضر بسرقة المركب، بينما استطاعت "حنان" أن تتفق مع شخص لكى يقوم بدهان المركب حتى الصباح حتى لا يكتشف أحد أمره.

وانتهت الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية بعد رؤية "حنان" لبعض الأشخاص يقوم بالبحث بين المراكب الموجود بالميناء الخاصة بهم والكشف عن المراكب الغريبة، ما جعلها تذهب مسرعة باتجاه مركبها فى محاولة لإخفاء اسم المركب الخاصة بها قبل رؤية أحد لذلك.

ويذكر أنه ومن قبل إنطلاق عرض مسلسل تحت الوصاية وهو يثير الجدل، إذ سبق وأن تصدر اسم النجمة منى زكي محركات البحث الإلكتروني ، بعد نشر صورتها في المسلسل” بمواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت في الصورة كسيدة ترتدي الحجاب بحاجبي ثقيلين نوعا ما، وهو ما اعتبره البعض بأنها تصدر صورة سيئة للمرأة المحجبة المصرية واساءة للسيدة المصرية بصورة عامة والحجاب بشكل خاص.