4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق كنيسة العذراء والأنبا إبرام بالزاوية الحمراء.. ولا إصابات

شبّ حريقٌ هائل في الطابق الأخير من كنيسة العذراء والأنبا إبرام في الزاوية الحمراء التابعة لمحافظة القاهرة، وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وقال مصدر إن حريق كنيسة العذراء في الزاوية الحمراء اندلع في الطابق الأخير ولم يسفر عن وقوع إصابات، وجارٍ التعامل والسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا باندلاع حريق الطابق الأخير من كنيسة العذراء وأنبا إبرام الزاوية الحمراء، وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارت الإطفاء وسلم هيدرومتك للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران.