بسبب مشادة كلامية.. ضبط المتهم بقتل "أوشا" عجلاتى حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على المتهم بقتل عجلاتي بمدينة حلوان، وتهشيم رأسه بشومة، بسبب قيام المجني عليه بسب جده بالشتائم خلال مشادة كلامية، مما أثار حفظية المتهم واستعان بأحد أقاربه وقتلا المجني عليه.

وردت إشارة للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من مستشفى النصر، مفادها استقبال الشاب "محمد صالح محمود"، وشهرته "أوشا"، يعمل عجلاتي، مصابًا بتهشم في الرأس، وتم حجزه في الرعاية المركزة في غيبوبة، إلا أنه ظل لمدة 3 أيام يصارع الموت، وتوفي صباح اليوم.

وبعمل التحريات تبين تشاجر متهمين مع المجني عليه بسبب قيامه بسب جدهم، وتطور الأمر لاحقًا وقام أحدهما بضربه بشومة فوق رأسه، أسفرت عن وفاته.