تباين أسعار مكونات أجهزة الكمبيوتر اليوم السبت

شهدت أسعار مكونات الحاسبات الآلية خلال تعاملات تعاملات اليوم السبت تباين بين الصعود والتراجع ، وتشمل أسعار النيكل والفولاذ ورقائق السيليكون، بعد زيادة حجم المعروض وانخفاض الطلب على المخزون العالمي.

وتواجه مكونات وقطع غيار الحاسبات حجم طلب كبير في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية والنقص الشديد في حجم الرقائق الإلكترونية عالميًا.

- أسعار مكونات الحاسبات والأجهزة الإلكترونية

وترصد "الدستور" أسعار مكونات الحاسبات والأجهزة الإلكترونية الدقيقة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الاتصالات الطرفية.

- أسعار رقائق السيليكون

شهدت أسعار معدن رقائق السيليكون النقي تراجع اليوم السبت 8 ابريل في الأسواق التجارية، بعد أن سجلت نحو 4786 دولارا للطن، مقارنة بنحو 4985 دولارًا، خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض نحو 199 دولارًا.

ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تدخل رقائق السيليكون ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم"، وكانت أسعار رقائق السيليكون قد شهدت تراجعًا مقارنة بالشهر الماضي، بانخفاض بنحو 1300 دولارات.

- أسعار النيكل اليوم

شهدت أسعار معدن النيكل اليوم السبت 8 أبريل تراجعا ملحوظا وسجل الطن نحو 23073 دولارا مقارنة بنحو 24963 دولار الأسبوع الماضي بانخفاض قدره 1890 دولار.

وعلى صعيد التعاملات، تراجعت أسعار العقود الفورية للنيكل "المستخدم في صناعة الصلب والإلكترونيات" بنسبة 1.9% إلى 24990 دولارًا للطن، وأرجع الخبراء هذا التراجع إلى زيادة الطلب على النيكل مع قلة حجم المعروض في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

ورغم التراجعات القياسية التي شهدتها أسعار المعادن بسبب اختناقات سلاسل التوريد، توقعت مجموعة "جولدمان ساكس" انخفاض أسعار معادن البطاريات الرئيسية الثلاث الكوبالت والليثيوم والنيكل على مدى العامين المقبلين.

- أسعار الفولاذ

شهدت أسعار معدن الفولاذ ارتفاعا اليوم السبت 8 أبريل بالأسواق التجارية العالمية وسجلت نحو 1516 دولارا للطن، مقارنة بسعره 1398 دولارا الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 118 دولارا للطن بنسبة 2.4%.

ويدخل الفولاذ ضمن قائمة المعادن المهمة، لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة اللوحة الأم "الماذر بورد"، يُشار إلى أن أسعار الفولاذ شهدت ارتفاعا مقارنة بالشهر الماضي.