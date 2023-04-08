السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هنا العراقي تحقق المركز الخامس ببطولة العالم للسلاح.. ونتائج مصرية مميزة

هنا عراقي تحقق المركز
هنا عراقي تحقق المركز الخامس ببطولة العالم للسلاح

حققت هنا العراقي، لاعبة المنتخب الوطني للسلاح، المركز الخامس بمنافسات سلاح سيف المبارزة تحت 17 سنة ببطولة العالم للناشئين والشباب، المقامة بمدينة بلوفديف البلغارية في الفترة من 1 حتى 9 أبريل الجاري.

وأحرزت العراقي المركز الخامس بعد خسارتها في دور ربع النهائي من بطلة المجر بلانكا ناجي بنتيجة 15-9.

وافتتحت هنا عراقي مشوارها في البطولة بتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات لتتأهل مباشرًة لدور ال 64.

وتغلبت هنا في دور ال 64 على بطلة اليونان بنتيجة 15-9، ثم تغلبت في دور ال 32 على بطلة سويسرا بنتيجة 15-14، وأخيرًا تأهلت لدور ربع النهائي بعد فوزها على بطلة رومانيا بنتيجة 15-12.

يذكر أن المنتخب المصري أحرز خلال الأيام السابقة للبطولة 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين، حيث أحرزت محمد ياسين الميدالية الذهبية في منافسات سلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة، وتوج منتخب مصر لسلاح السيف ناشئين تحت 20 سنة بفضية الفرق، كما أحرز أحمد هشام برونزية منافسات الفردي تحت 17 سنة لسلاح السيف بالإضافة إلى حصول عبدالرحمن طلبه على برونزية سلاح الشيش تحت 17 سنة.

ويقود المنتخب الوطني فنيا كل من السيد سامي "سلاح سيف المبارزة" ومصطفى نهاد "سلاح الشيش" ومحمود جندية "سلاح السيف".

ويرأس البعثة أيمن منير، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح ويرافقه المدير الرياضي للاتحاد علاء أبو القاسم، والمدير الإداري أيمن غنيم وأخصائي التأهيل "للشباب" محمد الجمال وأخصائية التأهيل "للشابات" غادة عاطف.

 

 

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