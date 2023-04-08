المحكمة التأديبية تجازي مسئولين بمديرية الشئون الصحية في القليوبية

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجازاة مدير الشئون المالية والإدارية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية بغرامة تعادل أجر 5 أشهر من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، كما عاقبت مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، على خلفية انقطاع المحال الأول عن العمل وتستر المحال الثاني عليه، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المحال الأول انقطع عن العمل بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية خلال الفترة من 5/2/2019 حتى 22/5/2021 تاريخ بلوغ السن القانوني بدون إذن رسمي أو مبرر قانوني بالمخالفة للتعليمات، كما حصل على راتبه خلال الفترة من 5/2/2019 حتى 22/5/2021 بدون وجه حق بما يقدر بمبلغ 86 ألف و157 جنيهًا.

وأضافت المحكمة أنه فيما يخص المحال الثاني لم يتخذ الإجراءات الواجبة حيال انقطاع الأول عن العمل خلال الفترة من 5/2/2019 حتى 22/5/2021تاريخ بلوغه السن القانوني حال رفضه استلام العمل عن طريق المديرية بالمخالفة للتعليمات، وأنه لم يُخطر الوحدة الحسابية بالمديرية عن وقف راتب المذكور لانقطاعه عن العمل الفترة من 5/2/2019 حتى 22/5/2021، مما ترتب عليه حصوله على كامل راتبه خلال الفترة المذكورة دون وجه حق بالمخالفة للتعليمات.