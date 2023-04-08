كل ما تريد معرفته عن مشروع مونوريل غرب النيل في رمضان

تعمل وزارة النقل على قدم وساق لسرعة إنهاء أعمال مونوريل غرب النيل، وتسلط الدستور فى السطور التالية الضوء على كافة المعلومات الخاصة بمشروع مونوريل غرب النيل:



أبرز المعلومات عن مشروع مونوريل غرب النيل



مشروع مورنيل غرب النيل "مدينة ٦ أكتوبر"، يبلغ طول المسار الخاص به ٤٢ كم وعدد ١٤ محطة.



ويتبادل هذا الخط الخدمة مع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق، فى محطة وادي النيل والقطار السريع "العلمين- العين السخنة" في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر.



ويربط مشروع مونوريل غرب النيل القاهرة الكبري، بالمناطق العمرانية الجديدة "6 أكتوبر الجديدة" والمنطقة الصناعية بمدينة السادس منأكتوبر، ويخدم خط مونوريل غرب التوسعات الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الإجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبروالتوسعات الجنوبية.



ويعتبر مشروع مونوريل غرب النيل، من المشروعات الهامة وذلك لإنه يختصر زمن الرحلة من وسط البلد وحتي المناطق الصناعية بمدينةالسادس من اكتوبر الو نصف زمن الرحلة ويقلل استهلاك الوقود وذلك من خلال قيام المواطنين بترك سيارتهم واستقلال المونوريل نظرا لأنهيوفر فى الوقت كثيرا.



ومحطات مشروع مونويل غرب النيل، محطاته هى "بشتيل، وادى النيل – الطريق الدائرى – المريوطية – المنصورية- التقاطع مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى- هايبر وان – جهينة- هيئة المجتمعات العمرانية - الحصرى – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية – أكتوبرالجديدة".



مشروع مونوريل غرب النيل بمدينة السادس من أكتوبر له أهمية كبيرة نظرا لإرتباطه بمشروع القطار السريع وهو ما سيساعد فيما بعد فىالوصول الى العين السخنة وكذلك سوهاج من خلال مراحل القطار السريع المختلفة.

مشروع مونوريل غرب النيل يوفر ما يقرب من ٢٥ ألف فرصة عمل سنويا بشكل مباشر وغير مباشر، وهو الانحاز الذي يحققه تلك المشروعاتحيث تساعد فى توفير فرص العمل للشباب وهو ما تسعي له الدولة، ويستمر على مدار الساعة خلال شهر رمضان حيث يتم العمل ليلا ونهارا لسرعة إنهاءالمشروع قبل الموعد المحدد له وذلك نظرا لأهمية هذا المشروع للمواطنين فسيساعد فى تخفيف العبء عن الطرق وأغلب الركاب سيقومواباستقلال المونوريل وصولا لأعمالهم فى المناطق الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر بدلا من سيارتهم الخاصة.