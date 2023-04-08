السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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دينا عطوة الفائزة بمشروع الوكالة الذرية: الدولة وفرت كافة الإمكانيات

جريدة الدستور

قالت الدكتورة دينا عطوة الباحثة بمعهد أبحاث تطبيقات الليزر في جامعة بني سويف، في ضوء فوزها بمشروع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، إنها تدربت على أعلى المستويات خلال فترة عملها في المتحف المصري.

وأضاقت "عطوة" خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز” أن هذه التدريبات منحتها خبرات عديدة ساهمت في اقتحامها مجال الدراسات الأثرية بمشروعها "حفظ وتطوير التراث الثقافي باستخدام تكنولوجيا الإشعاع المؤين".

دينا عطوة تتحدث عن فوزها بمشروع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا

وأشارت الباحثة إلي أنها بالأساس شغوفة بالتراث الثقافي المادي والمعنوي، كما أن مصر بها كم مهول من الآثار بجانب أن الدولة وفرت لها كافة الإمكانيات.

وحصلت الدكتورة دينا محمد عطوة، الباحثة بمعهد أبحاث وتطبيقات الليزر في جامعة بنى سويف، بمشروع بحثي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، تحت عنوان "حفظ وتطوير التراث الثقافي باستخدام تكنولوجيا الإشعاع المؤين"، بقيمة دعميه 20 ألف يورو.

التراث الثقافي الدولة وفرت كافة الإمكانيات الدولية للطاقة الذرية الدراسات الاثرية الامكانيات

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