السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يستقر على رحيل 3 لاعبين فى الصيف المقبل

برشلونة
برشلونة

أشارت تقارير صحفية اليوم السبت، إلى أن برشلونة يستعد للتخلي عن 3 لاعبين من الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال تقرير صحيفة «سبورت» الكتالونية، إن إدارة الفريق استقرت على رحيل الثلاثي رافينيا، أنسو فاتي وفيران توريس.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف إدارة نادي برشلونة الإسباني، من تجديد تعاقدها مع الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم الفريق

ويعتبر تشافي هيرنانديز، المهاجم عثمان ديمبلي، أحد المفاتيح الهامة في صفوف برشلونة، مطالبًا إدارة النادي بالحفاظ على اللاعب وتجديد تعاقدها معه، والذي سينتهي في صيف عام 2024.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، أن إدارة برشلونة، أوقفت مسألة تجديد عقد المهاجم الفرنسي، مشيرة إلى أن النادي يرغب في استمرار اللاعب، ولكن دون القدرة على زيادة راتبه بسبب سقف الرواتب المعمول به في النادي.

وكان برشلونة قد فتح خطوط اتصال مع ممثلي ديمبلي بشأن التفاوض مع مسألة تجديد عقد اللاعب والاستمرار مع "بلوجرانا"، حيث أشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يريد حل هذه المشكلة قبل نهاية الموسم الحالي، لكن الأمر يبدو أنه مستحيل.

وأوضحت الصحيفة الكاتالونية، أن الشيء الوحيد الذي أوضحه برشلونة هو أنهم لن يكونوا قادرين على رفع سقف الرواتب في الموسم المقبل، بسبب لائحة اللعب المالي النظيف المعمول بها من جانب رابطة الدوري الإسباني، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يصعب من مسألة التوصل لاتفاق لتجديد عقد ديمبلي، مؤكدة في الوقت ذاته أن برشلونة يرغب في تقديم نفس الراتب للمهاجم الفرنسي بداية من عقده الجديد الذي سيبدأ في موسم 2024-2025.

وأضافت "سبورت" أن ديمبيلي واضح جدًا في رغبته بالاستمرار في برشلونة، مشيرة إلى أن برشلونة سيحاول تسوية هذه المسألة في الصيف أو فتح الباب لعرض اللاعب للبيع في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

برشلونة رافينيا فاتي توريس ديمبلي

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