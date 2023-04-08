«التعليم» تطالب طلاب النقل بحضور اختبارات الشهر في الفصل الدراسي الثاني

وجهت وزارة التربية والتعليم تنبيها لطلاب صفوف النقل بضرورة حضور اختبارات الشهر بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن اختبارات الشهر لصفوف النقل مهمة جدا بسبب تحديد درجات أعمال السنة لطلاب وفقا لدرجة الاختبارات بجانب درجات الحضور والسلوك والأنشطة للطلاب.

وشدد المصدر على أنه تم التشديد على المدارس بتصحيح اختبارات صفوف النقل، قبل إجازة عيد الفطر المبارك، والانتهاء من تحديد درجات أعمال السنة للطلاب.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي نسب درجات أعمال السنة لصفوف النقل في المدارس من الصف السادس الابتدائي حتى الثاني الثانوي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن أعمال السنة تتضمن 10 درجات الدرجة الأعلى لاختباري الشهر اللذان خاضهما الطالب، و5 درجات تخصص لمواظبة الطالب في الحضور للمدرسة، و5 درجات تخصص لتقييم سلوك الطالب خلال الفصل الدراسي.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن الدرجة الإجمالية لكل مادة تبلغ 100 درجة لجميع صفوف النقل، بحسب القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2022.

ونوهت وزارة التربية والتعليم إلى أن الدرجة الإجمالية للمادة توزع على 80 درجة للامتحان التحريري لنهاية الفصل الدراسي، 20 درجة لأعمال السنة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى السماح لمن يرغب في الاطلاع على الدرجات في اختبارات نصف العام، داخل المدارس.

امتحانات صفوف النقل 2023

تعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفصل الدراسي الثاني لشهري فبراير ومارس، وتحتسب ضمن درجات أعمال السنة.

وتجرى امتحانات شهر فبراير في بداية شهر مارس لجميع الصفوف الدراسية، وامتحانات شهر مارس في بداية شهر أبريل نظرًا لقصر الفصل الدراسي الثاني.

وانطلق الفصل الدراسي الثاني، يوم السبت، الموافق 11 فبراير 2023، في المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني من يوم 6 مايو 2023، لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وفقًا لجدول كل محافظة.