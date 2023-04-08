إحباط تهريب أجهزة راوتر رسومها الجمركية 500 ألف جنيه بسفاجا

تمكنت إدارة شرطة موانئ سفاجا "ميناء سفاجا البحري"، بالإدارة العامة لأمن الموانئ بقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط قائد سيارة نقل "فارغ" مقيم بمحافظة المنوفية، والواردة للميناء على إحدى العبارات من موانئ إحدى الدول، وبحوزته 79 قطعة مستلزمات خاصة بشبكات الإنترنت "راوتر - أطباق تقوية أجنبية الصنع"، مخفاة داخل صناديق المعدات الخاصة بالسيارة قيادته بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لتهريبها داخل البلاد بقصد الاتجار، حيث قدرت قيمة الرسوم والتعويض الجمركى بمبلغ 574 ألف جنيه تقريبًا.