السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنك الدولى يوضح تأثير ارتفاع معدلات التضخم على البلدان

أرشيفية
أرشيفية

قال البنك الدولي إن تداعيات الجهود الرامية إلى مكافحة التضخم تسببت في زيادة مواطن الضعف في الاقتصاد العالمي، فقد أدى ذلك إلى رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، سعيًا منها إلى الحد من التضخم، وإلى إبطاء وتيرة النشاط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه من المرجح أن يؤدي تشديد الأوضاع المالية إلى زيادة المديونيات الحرجة في اقتصادات الأسواق الناشئة. 

وأضاف البنك الدولي، في تقرير له حصل «الدستور» على نسخة منه، أنه لا يزال ارتفاع معدلات التضخم يشكل تحديًا على المدى القصير، خاصة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي شهدت انخفاضًا في قيمة عملاتها، فارتفاع أسعار المواد الغذائية يجعل من الصعب على الأسر تلبية احتياجاتها الأساسية، ويلحق التضخم أضرارًا بالغة بالفقراء أكثر من الأغنياء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وأشارت البحوث إلى أنه من المرجح أن يحدث ذلك في غيرها من البلدان النامية وبلدان الأسواق الناشئة. ويرجع ذلك بقدر كبير إلى النسبة غير المتناسبة التي يكرسها الفقراء من ميزانية الأسر للأغذية والطاقة، وقد بلغ متوسط تضخم أسعار المواد الغذائية على أساس سنوي مقارن بين مارس وديسمبر الأول 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي نسبة أعلى بكثير من التضخم العام (19.4%). 

ومن شأن هذه الزيادات المتفاقمة في أسعار المواد الغذائية، حتى وإن كانت مؤقتة، أن تكون لها آثار طويلة الأمد، فمن المحتمل أن تؤدي الزيادة في أسعار المواد الغذائية التي صاحبت حرب روسيا في أوكرانيا، إلى زيادة خطر التقزم، بنسبة تتراوح من 17% إلى 24% في البلدان النامية بالمنطقة، أو قرابة 200 ألف إلى 285 ألف مولود جديد مصاب بالتقزم. 

وقد أظهرت أبحاث محكمة واسعة النطاق أن سوء تغذية الأطفال لن يؤدي فقط إلى ضعف الأداء في التعليم الدراسي، ولكنه سيتسبب في انخفاض دخولهم وسوء المردود على حالتهم الصحية عند بلوغهم. وفضلًا عن ذلك، فإن هذه الآثار ستتناقل عبر الأجيال، مؤثرة أيضًا على الأطفال الذين ينجبهم الأشخاص البالغون الذين أصيبوا بالتقزم عند ولادتهم. 

البنك الدولي البنوك المركزية الفائدة النشاط الاقتصادي الشرق الأوسط شمال أفريقيا

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

البنك الدولى يوضح تأثير ارتفاع معدلات التضخم على البلدان

«الدستورية» ترفض بطلان الفقرة الأخيرة من المادة 99 لقانون المرافعات المدنية والتجارية

فتح باب الانضمام لـ«كنترول الثانوية» بالمنصورة

«الدستورية» ترفض دعوى بطلان غرامة الضريبة الجمركية على البضائع

وزير النقل يتفقد الخط الأول للقطار الكهربائى «السخنة- العلمين- مطروح»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء دهب

ما زال الجراب ممتلئًا (1)

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (2).. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار في تل أبيب (فيديو)

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب

نتنياهو يوجه بـ«تعبئة قوات» الشرطة والجيش بعد الهجوم المزدوج فى تل أبيب