«الفاتورة الإلكترونية» في ندوة لمصلحة الضرائب مع شعبة المنتجات البترولية

قال مختار توفيق، رئيس مصلحة مصلحة الضرائب المصرية، إن الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو تحقيق العدالة الضريبية، مشيرا إلي أن المنظومات المميكنة سواء منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الايصال الإلكتروني ستساعد على حل كافة المشكلات من التقديرات الجزافية، وغيرها من المشكلات ، وأن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق ضم الاقتصاد الغير رسمي ،وإحكام المجتمع الضريبي ، وأضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب على أتم الاستعداد لتقديم كل سبل الدعم والمساعدة .

وأشار رئيس مصلحة مصلحة الضرائب أن مصلحة الضرائب مستمرة في جهود التوعية الضريبية عن منظومتي الفاتورة الالكترونية ،والإيصال الإلكتروني لمختلف فئات المجتمع الضريبي عبر عقد الندوات ، وورش العمل والمؤتمرات لشرح آليات العمل بالمنظومتين، وإجراءات الانضمام إليهما,.

وأكد مختار توفيق على حرص مصلحة الضرائب علي تذليل أي عقبات تواجة أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية و الإيصال الإلكتروني من خلال مراكز الدعم الخاصة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع شعبة المنتجات البترولية، والتي تناولت “الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني”، وتم خلالها شرح كيفية تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني و توضيح الفرق بينهم ،والحلول للمشكلات الناتجة عن تطبيقهم، بحضور كل من الدكتور محسن الجيار مدير عام إدارة خدمة الممولين، وهيثم حسني بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ومن شعبة المنتجات البترولية حضر كلا من حسن نصر حسن رئيس الشعبة، ومحمد عبده سالم سكرتير عام شعبة المواد البترولية ورئيس شعبة المنتجات البترولية بالغربية، وحسني الهواري عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد البترولية، حسين محمد عبد الحميد عضو مجلس إدارة الشعبة، والسكرتير العام المساعد، إمام محمد بركات عضو مجلس إدارة الشعبة العامة ورئيس شعبة المنتجات البترولية بالفيوم، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة المنتجات البترولية.

وقام الدكتور محسن الجيار، مدير عام إدارة خدمة الممولين، بشرح كيفية التسجيل علي منظومة الفاتورة الإلكترونية، والمستندات المطلوبة للتسجيل ،وطرق التسجيل سواء تسجيل ذاتي أو تسجيل عن طريق المأمورية، وأوضح الفرق بين منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وأن منظومة الإيصال هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، و ن منظومة الايصال الإلكتروني لا تعتبر بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل هى مكملة لعملية التحول الرقمي، وأن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني ينهي الحلقة المفقودة عند تعامل بائع السلعة أو مؤدي الخدمة مع المستهلك النهائي، موضحا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات B2B (وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة)، وأن منظومة الإيصال الإلكتروني وهو نظام تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع POS، وذلك لتعاملات B2C (نظام إصدار إيصال ضريبي من ممول إلى مستهلك نهائي).

وأوضح الجيار أنه لن يعتد بأي تكاليف أو مصروفات غير مثبتة إلكترونيا من أول أبريل 2023، وأن تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يؤدي لإحكام المجتمع الضريبي وضم الإقتصاد الغير رسمي و بالتالي تحقيق العدالة الضريبية، مضيفا أنه تم إتاحة استخدام منصة الفاتورة الإلكترونية (البورتال) فى إصدار الفواتير في حالة أن فواتير مبيعات الممول أقل من 200 فاتورة شهريا، وأن مصلحة الضرائب قامت بإصدار تطبيق علي الهاتف المحمول خاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية تيسيرا علي الممولين.

وأوضح هيثم حسني بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية "أنه يمكن التعديل على الفواتير الإلكترونية بإستخدام الإشعارات سواء مدينة أو دائنة، موضحا أنه بإمكان الممول استخدام البيئة التجريبية للتدرب على إصدار الفواتير الإلكترونية.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395، كما يمكن التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي:

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وكذلك يمكن للممولين متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال :

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وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.