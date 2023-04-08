السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

«وول ستريت جورنال» تنفى الاتهامات الموجهة لمراسلها فى روسيا

روسيا
روسيا

نفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بشدة، الجمعة، تهمة "التجسس" التي وجهتها روسيا رسميًا إلى صحفيها إيفان غيرشكوفيتش المحتجز منذ أسبوع.
وكانت وكالة تاس الحكومية ذكرت، نقلًا عن مصدر لم تحدده في قوات الأمن، أن السلطات الروسية اتهمت مراسل "وول ستريت جورنال"، الذي كان يعمل في وكالة "فرانس برس" في الماضي، "بالتجسس لحساب بلده".
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الصحفي "نفى بشكل قاطع جميع التهم، وقال إن أنشطته في روسيا صحفية".
ودانت صحيفة وول ستريت جورنال التهم، مؤكدة أنها "باطلة".
وقالت صحيفة الأعمال الأمريكية اليومية، في بيان: "كما قلنا منذ البداية هذه الاتهامات باطلة بالكامل وغير مبررة، ونواصل المطالبة بالإفراج الفوري عن إيفان".
وذكرت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، أن محاكمة غيرشكوفيتش تجري على أساس المادة 276 من القانون الجنائي الروسي الذي ينص على عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا لهذه التهمة، وتمهد لائحة الاتهام هذه الطريق لمحاكمة لم يعلن موعدها بعد.
واعتقلت أجهزة الأمن الروسية المراسل الأسبوع الماضي أثناء تغطيته في يكاترينبورج في جبال الأورال، واتهمته السلطات بجمع معلومات عن صناعة الدفاع الروسية.

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البيت الأبيض: نضغط بشدة لإطلاق سراح مراسل وول ستريت جورنال

مطالب أمريكي بإطلاق سراح صحفي "وول ستريت جورنال"

وعلى غرار "وول ستريت جورنال"، دعت السلطات الأمريكية وعلى رأسها الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، الكرملين إلى إطلاق سراح الصحفي.
لكن موسكو أكدت للسفيرة الأمريكية الجديدة لدى روسيا، لين تريسي، الخميس، أن ممارسة الضغوط في هذا الملف أمر "غير مجد".
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن "الضجيج حول هذه القضية.. من أجل الضغط على السلطات الروسية وعلى المحكمة التي ستقرر مصير إيفان جيرشكوفيتش لا فائدة منه ولا معنى له".
وكانت "وول ستريت جورنال" طالبت الأسبوع الماضي في افتتاحية "بطرد السفير الروسي من الولايات المتحدة والصحافيين الروس العاملين هناك، على الأقل".
ولم تمنع تحذيرات موسكو الديمقراطي تشاك شومر والجمهوري ميتش ماكونيل، أعلى مسئولين في مجلس الشيوخ الأمريكي، من الدعوة في بيان مشترك قل مثيله الجمعة، إلى إطلاق سراح الصحفي.
ودان البرلمانيان ما اعتبراه "اعتقالًا تعسفيًا" وطالبا "بالإفراج الفوري عن هذا الصحفي المستقل الذي يحظى بتقدير في جميع أنحاء العالم".

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الاتحاد الأوروبي يدين اعتقال مراسل وول ستريت جورنال في روسيا

وول ستريت جورنال التجسس روسيا إيفان غيرشكوفيتش وول ستريت

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