السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار النحاس اليوم السبت

النحاس
النحاس

شهدت أسعار النحاس استقرارًا، اليوم السبت، 8 أبريل 2023.

وجاءت الأسعار كالتالي:

- أسعار النحاس الأحمر والأصفر

شهدت أسعار طن النحاس الأحمر استقرارًا اليوم لتسجل 230 ألف جنيه في بورصة المعادن.

بينما استقرت أسعار طن النحاس الأصفر لتسجل 105000 جنيه للطن في بورصة المعادن اليوم.

وسجل كيلو النحاس اليوم في بورصة السلع ما بين 180 و297 جنيهًا للكيلو في بورصة المعادن اليوم.

- أسعار طن النحاس الجديد

وبلغ سعر طن النحاس الجديد 297 ألف جنيه للطن في بورصة المعادن اليوم.

وسجل سعر الرفوف من النحاس الأصفر 299 جنيهًا للكيلو في بورصة المعادن اليوم.

- أسعار النحاس الخردة

سجلت أسعار النحاس الخردة، اليوم، سعر 100,000 جنيه للطن في بورصة المعادن اليوم.

وبلغت أسعار النحاس الأحمر الخردة الخشن ما بين 157 و160 جنيهًا للكيلو في بورصة المعادن اليوم.

فيما تراوحت أسعار النحاس الأحمر الخردة الناعم ما بين 145 و155 جنيهًا في بورصة المعادن اليوم.

وبلغ سعر طن النحاس الأحمر الخردة لامع من 70 إلى 165 جنيهًا في بورصة المعادن اليوم.

وسجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 105 جنيهات في بورصة المعادن اليوم.

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

أسعار الفضة اليوم السبت 8 أبريل 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

«وول ستريت جورنال» تنفى الاتهامات الموجهة لمراسلها فى روسيا

النشرة المرورية اليوم السبت.. انتظام حركة السيارات في القاهرة والجيزة

انطلاق فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب بمركز الحمام فى مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (2).. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار في تل أبيب (فيديو)

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب

نتنياهو يوجه بـ«تعبئة قوات» الشرطة والجيش بعد الهجوم المزدوج فى تل أبيب