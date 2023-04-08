السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة، غدًا الأحد.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة غدًا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلبًا لتحديد موعد المناقشة مقدمًا من النائب طارق نصير، و20 نائبًا آخرين، بشأن تحقيق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

ومن المقرر أيضًا أن تشهد الجلسات العامة للمجلس أداء الفريق عبدالمنعم التراس، اليمين الدستورية، ليكون عضوًا رسميًا بالمجلس، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينه عضوًا بالمجلس خلفًا للواء الراحل مصطفى كامل.

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