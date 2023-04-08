السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنتاجون يدرس معلومات بشأن تسريب جديد لوثائق أمريكية سرية حول أوكرانيا والصين

البنتاجون
البنتاجون

صرحت وزارة الدفاع الأمريكية بأن البنتاجون يقوم حاليا بدراسة معلومات وردت عن تسرُب جديد لوثائق أمريكية سرية بشأن أوكرانيا والصين.


وقال متحدث باسم البنتاجون لوكالة "نوفوستي" مجيبا على سؤال في هذا الشأن، "وزارة الدفاع تدرس هذه المسألة الآن، ونحن نقوم بتقييمها".


وفي وقت سابق يوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن مجموعة جديدة من الوثائق السرية تم تسريبها عبر الإنترنت تضمنت أسرارًا للأمن القومي للولايات المتحدة تتعلق بأوكرانيا والصين والشرق الأوسط.


وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن الوثائق تعود إلى الأول من مارس، ويتم تسريبها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتمثل انتهاكاً كبيراً لمعلومات الاستخبارات الأمريكية.


ووفقًا للصحيفة تحتوي الوثائق على معلومات موجزة عن 12 لواءًا أوكرانيًا يتم تجميعهم، يبدو أن تسعة منها تم تدريبها وتجهيزها من قبل الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي(الناتو).


ويُزعم أن الوثيقة السرية تنص على أنه من المتوقع أن تكون ستة من هذه الألوية التسعة جاهزة بحلول 31 مارس، والباقي بحلول 30 أبريل. وزعمت الوثائق أيضًا أنّه سيتطلب أكثر من 250 دبابة وأكثر من 350 مركبة.


وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).


وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24  فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
 

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