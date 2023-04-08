السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى حسنى يكشف عن تجربة يحتاجها كل إنسان فقد الثقة فى نفسه

مصطفى حسنى
مصطفى حسنى

كشف الداعية مصطفى حسني، عن معنى وتجربة يحتاج إليها كل إنسان فقد الثقة في نفسه، قائلاً: "إذا تأملت الخط الزمني لحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودخلت في توقيت معين، ستجد معاناة في أغلب جوانب الحياة".

 

وأضاف الداعية مصطفى حسني، خلال تقديمه برنامج رميم، المذاع عبر فضائية الناس، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عانى من اضطهاد قومه وأقاربه ورفض وعناد الناس أن يصدقوه، لافتا إلى أنه إذا تأمل الانسان كل ذلك فمن الممكن أن يتساءل قلبه:" أين هو الله سبحانه وتعالى بقدرته وعونه حتى يساعد نبيه في تبليغ رسالته.

 

وتابع الداعية مصطفى حسني: "لو مشيت وكملت في خط الحياة ستصل إلى "إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا" ونظرت بعينك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة، وبلال يؤذن فوقها، في نفس المكان الذي كان في الأمس القريب كانوا يحاولون قتله فيه".

 

وأشار إلى أن هذا المعنى وهذه التجربة يحتاجها كل إنسان فقد الثقة في نفسه بعد تجربة فشل كان داخل إليها بقلب ممتليء بالأمل. 

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مصطفى حسنى يكشف عن تجربة يحتاجها كل إنسان فقد الثقة فى نفسه

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