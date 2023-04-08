السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الداعية مصطفى حسنى يكشف خطوات لترميم ثقتك بنفسك بعد انهيارها

مصطفى حسنى
مصطفى حسنى

قال الداعية مصطفى حسني، إن الفشل حدث ليس من المفترض أن يعور الإنسان في نظرته إلى نفسه، معقبا:"كل الإنسان الذي عمل حادثة بسيارته، فمن المفترض أن يصلحها ويكمل السير بها، لا يفقد الثقة بالسيارة ولا في نفسه".

 

وأضاف الداعية مصطفى حسنى، خلال تقديمه برنامج “رميم”، المذاع عبر فضائية الناس، أن طالما الحدث انتهى، فمن المفترض أن يعد الإنسان نفسه لأن يكمل بقية حياته ويسعى، لافتا إلى أن أول شيء يجب أن يعرفه الإنسان لترميم ثقته بنفسه هي أنه لا يوجد شيء يسمى ضعف الثقة بالنفس، لأن الثقة بالنفس عبارة عن أجزاء، متابعا: "أنت مش واثق في نفس في إيه بالضبط؟".

 

وتابع:  "هل أنت غير واثق في شكلك؟ أم غير واثق في إنجازات في مرحلة من حياتك؟ سنك في سن جواز وماتجوزتش؟ أو شغل ومشتغلتش؟ أو نجاح معين زي اللي في سنك ومحصلتش عليه؟ أو أنك غير واثق في قيمك؟ أو غير واثق في وضعك أمام الناس في المجتمع؟".

 

وأشار الداعية مصطفى حسنى إلى أنه يجب على الانسان الذي يعاني من انهيار ثقته بنفسه أن يحدد الجزء الذي يعاني فيه هذا الانهيار، حتى لا تكون البقعة كبيرة، وبالتالي إذا حدد الإنسان هذا الجزء فإنه بذلك سيضع مجهوده فيه وسيصيب الهدف، معقبا: "قم بخطوة صغيرة".

 

وتابع: “ثبت روتين في يومك به أعمال متعددة، بخيث لو انضرب جانب وفشلت به، فهناك جوانب أخرى بها نجاحات صغيرة”، معقبا: "اجعل في يوك رياضة، شيء تسمعه عن الله سبحانه وتعالى، انزل إلى عملك ولا تقعد في المنزل، انظر إلى الحاجة التي ترى نفسك متميز فيها ولا تتنازل عنها".

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