السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الزراعة البولندى: أوكرانيا تقترح تعليق صادراتها من الحبوب إلى بلادنا

الحبوب الأوكرانية
الحبوب الأوكرانية

أعلن وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس، أن أوكرانيا اقترحت تقييد أو حتى وقف صادراتها من الحبوب إلى بولندا.

 

وقال تيلوس - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في "دورهوسك" جنوب شرق بولندا بعد لقائه مع نظيره الأوكراني ميكولا سولسكي - إن "الجانب الأوكراني قدم اقتراحًا بفرض قيود صارمة لبعض الوقت، وفي الوقت الحالي حتى وقف تمامًا تدفق الحبوب إلى بولندا، وهذا لن ينطبق على عبور الحبوب الأوكرانية عبر الأراضي البولندية".

 

من جانبه، أكد سولسكي - وفقا لصحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية - أن أوكرانيا ستمتنع عن تصدير القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس إلى بولندا حتى الموسم الجديد.. مضيفا "الوضع معقد بالنسبة للمزارعين الأوكرانيين والبولنديين على حد سواء، كلنا نفهم من هو الجاني ولكن علينا حل هذه المشكلة".

 

وتسبب استيراد الحبوب من أوكرانيا في احتجاج المزارعين البولنديين الذين قالوا إنه بدلاً من أن يتم تصديرها إلى دولة ثالثة، فإن الحبوب، وهي أرخص من الحبوب البولندية، تم شراؤها من قبل الشركات في بولندا؛ مما أدى إلى انخفاض الأسعار.

 

وسمحت بولندا بعبور تصدير الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها في مواجهة صعوبات التصدير في البلاد بعد العملية العسكرية الروسية.

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