ابنة سيد مكاوى: صبري فواز أقرب فنان لتجسيد شخصية والدى

قالت الكاتبة أميرة سيدة مكاوي، إنها تفضل إعداد عمل وثائقي عن الراحل سيد مكاوي، لافتة إلى أن الفنان صبري فواز هو الأنسب للقيام بدور الشيخ سيد مكاوي كما أن هناك ممثل شاب آخر يدعى سيد مالك شاطر ومحترف.

وأضافت أميرة سيد مكاوي، خلال لقائها ببرنامج صالة التحرير، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الشيخ سيد مكاوي كان أهلاويا ومشجعا للقلعة الحمراء، وفي الوقت ذاته كان يحفظ مشاهد أفلام نجيب الريحاني، مؤكدة أنه كان لديه مشروع خفي له علاقة بمصر، حيث كان يحكي تاريخ مصر في ألحانه ويوثق لبلده وقدم كثيرا من الأعمال الوطنية.

كما كشفت أسرارًا عن حياة والدها، قائلة: إن والدها لم يكن لديه معارك مع أشخاص نهائيًا، بل كان لديه معارك بشأن إثبات ذاته، حيث تم رفضه في البداية عندما تقدم للإذاعة، حيث كان يريد أن يصبح مغنيا بالإذاعة لكن تم رفضه أكثر من مرة، ومن ثم كان يريد أن يلتحق بمعهد الموسيقى العربية لكنه رفض، فعلم نفسه العود بنفسه.